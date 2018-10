Netflix va emprunter 2 milliards supplémentaires

Photo: Netflix

San Francisco — Netflix prévoit d’emprunter 2 milliards $US supplémentaires pour payer les séries exclusives et les films qui, selon la direction du service de diffusion vidéo en continu, ont attiré des millions de nouveaux abonnés au cours des cinq dernières années. L’ endettement supplémentaire annoncé lundi n’est pas une surprise. Netflix a besoin de plus d’argent, car ses dépenses sont plus importantes que ses revenus depuis son expansion dans la programmation originale avec la sortie, en 2013, de la série House of Cards. Netflix s’attend à dépenser 3 milliards cette année. Les 2 milliards que Netflix envisage de lever dans le cadre d’une offre obligataire s’ajouteront à une dette existante de 11,8 milliards, qui inclut une autre émission de dette de 1,9 milliard réalisée plus tôt cette année.