L’inflation a ralenti

Ottawa — La cadence annuelle de l’inflation canadienne a ralenti plus que prévu en septembre, alors que les augmentations du prix de l’essence ont continué de s’atténuer. L’indice des prix à la consommation a augmenté de 2,2 % en septembre par rapport à l’an dernier, alors que sa croissance annuelle avait été de 2,8 % en août, a indiqué vendredi Statistique Canada. Le rapport sur l’inflation de l’agence fédérale précède la décision de la Banque du Canada en matière de taux, mercredi prochain. La plupart des économistes s’attendent à ce qu’elle hausse son taux directeur d’un quart de point, de 1,5 à 1,75 %. La banque centrale privilégie une inflation le plus près possible du point milieu de la fourchette comprise entre 1 et 3 %. La moyenne des trois mesures de l’inflation sous-jacente, qui cherchent à éliminer les éléments plus volatils, était de 2 % en septembre, contre 2,1 % en août.