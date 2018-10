Chine: la croissance décroche

Pékin — La croissance économique chinoise a ralenti au troisième trimestre à son plus faible rythme en neuf ans, à l’heure où s’intensifie la guerre commerciale avec les États-Unis et où les investissements stagnent, ce qui pourrait pousser Pékin à muscler son soutien à l’activité. Témoin d’une conjoncture assombrie, le PIB de la deuxième économie mondiale a progressé de 6,5 % pour la période juillet-septembre, a annoncé vendredi le Bureau national des statistiques (BNS). Un chiffre conforme à la prévision médiane de 12 analystes sondés par l’AFP, et qui marque un net décrochage de la croissance après sa résistance au premier (+6,8 %) comme au deuxième trimestre (+6,7 %), même s’il reste dans les clous de l’objectif gouvernemental « d’environ 6,5 % » sur l’année. Il s’agit du plus faible rythme de croissance trimestriel pour le géant asiatique depuis le premier trimestre 2009, lorsque la crise financière avait frappé les marchés mondiaux.