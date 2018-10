Risque de grève à Postes Canada lundi à 0h01

Le compte à rebours est enclenché en vue du déclenchement possible d’une grève à Postes Canada, dans la nuit de dimanche à lundi.

Vendredi, les deux parties ont affirmé à La Presse canadienne être toujours disponibles pour négocier, et tout le week-end s’il le faut, en présence du médiateur.

Mais le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes affirmait que « Postes Canada n’a pas donné signe de vie » depuis qu’il lui a adressé son avis de grève, mardi dernier.

Après 10 mois de négociation pour renouveler les conventions collectives, le syndicat a annoncé une série de grèves tournantes dans l’ensemble du pays, à compter de 0 h 01 lundi. Ces grèves toucheraient tour à tour une province ou région du pays, variant selon les journées.

S’il devait y avoir grève, le syndicat s’est déjà engagé, comme il l’a fait dans le passé, à livrer tout de même les chèques de pension et d’aide sociale.

La présidente de la section locale de Montréal du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, Lise-Lyne Gélineau, a indiqué que la décision ne serait annoncée que tard, dimanche, quant à savoir quelle province ou région serait touchée en premier.

La direction de Postes Canada, quant à elle, réplique qu’elle a déposé une offre « significative », qui est toujours sur la table, et qu’elle est prête à en discuter en tout temps.

« On est présent ; on est à l’écoute ; on est prêt à parler. Les équipes de négociation de Postes Canada sont là ; on est prêt à négocier et on va être là toute la fin de semaine », a indiqué Aurélie Walsh, porte-parole de Postes Canada.

Le STTP, qui au Québec est affilié à la FTQ, compte quelque 50 000 membres au Canada, dont 42 000 facteurs urbains et 8000 facteurs ruraux ou suburbains.