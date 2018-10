La CSN souhaite syndiquer toutes les succursales de la SQDC

Les employés de quatre succursales de la Société québécoise du cannabis (SQDC) ont déjà soumis des demandes de syndicalisation, mais la CSN a annoncé vendredi le dépôt d’une requête en accréditation qui couvrirait d’un seul coup l’ensemble des succursales au Québec.

Pour mieux comprendre Bataille pour la syndicalisation de la SQDC

Le geste, susceptible d’attirer l’attention du Tribunal administratif du travail, vise à donner au personnel un rapport de force « au niveau national » avec « une seule et unique convention collective avec un même employeur », a indiqué la centrale.

« Le premier objectif a été atteint avec la création de la SQDC. Nous mettrons maintenant tout notre poids et toute notre expertise au service de ce nouveau syndicat afin que ces travailleuses et ces travailleurs voient des améliorations dans leur quotidien au travail », a affirmé le président de la CSN, Jacques Létourneau, dans un communiqué.

La CSN représente déjà 5500 travailleurs de la SAQ par l’entremise du Syndicat des employés de magasins et de bureau (SEMB-SAQ), qui s’est affilié à la centrale lors de la grève de plusieurs mois survenue en 2004-2005.

Les magasins de la SQDC visés par des requêtes cette semaine sont ceux de la rue Saint-Hubert, à Montréal, de Rimouski, de Sainte-Foy et de Mirabel. Ces demandes ont été déposées par les Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce (TUAC).