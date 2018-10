Transat obtient la certification Travelife

Transat a obtenu jeudi la certification internationale Travelife, remise pour la première fois à un voyagiste international pour toutes ses activités. Cette marque couronne un processus engagé il y a 12 ans. Pour obtenir cette certification, Transat doit respecter plus de 200 critères touchant ses pratiques de travail, sa gamme de produits, ses partenaires et sa clientèle. « Accréditée par le Conseil mondial du tourisme durable, soutenu par l’ONU, la certification Travelife se conforme également à la norme ISO 26000 sur la responsabilité sociétale des entreprises, qui présente des lignes directrices concernant l’environnement, la biodiversité, les droits de la personne et les relations de travail », peut-on lire dans le communiqué du voyagiste intégré.