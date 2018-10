Aphria à la Bourse de New York

Leamington — Le producteur de cannabis autorisé Aphria a fait une demande afin que ses actions soient négociées à la Bourse de New York. L’entreprise de Leamington, en Ontario, a déposé jeudi ses déclarations d’inscription aux autorités réglementaires boursières américaines. L’action d’Aphria est déjà négociée à la Bourse de Toronto. La demande d’Aphria survient alors que son concurrent Aurora Cannabis, d’Edmonton, annonçait que son titre commencerait à être négocié le 23 octobre à la Bourse de New York. Plusieurs autres producteurs autorisés canadiens se sont inscrits sur des places boursières américaines cette année, dont Canopy Growth, Cronos Group et Tilray.