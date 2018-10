Le CP affiche des revenus records

Calgary — Le Canadien Pacifique a affiché jeudi les meilleurs revenus et le meilleur bénéfice ajusté par action de ses 137 années d’histoire. Le deuxième transporteur ferroviaire du pays a engrangé un bénéfice par action de 4,35 $ pour son trimestre clos le 30 septembre, contre 3,50 $ pour la même période l’an dernier. Son profit d’exploitation a grimpé de 27 % par rapport à l’an dernier pour atteindre 790 millions. Le bénéfice ajusté a atteint le niveau record de 4,12 $ par action, ce qui surpassait de 2 ¢ ses prévisions annoncées plus tôt en octobre. Il s’agissait en outre d’un gain de 42 % par rapport au bénéfice ajusté de 2,90 $ du troisième trimestre de l’an dernier. Les revenus du troisième trimestre ont progressé de 19 % à 1,9 milliard, comparativement à 1,6 milliard l’an dernier. Le CP a dit s’attendre à ce que son bénéfice ajusté par action grimpe de plus de 20 % cette année.