Lait: peu de détails sur la compensation

Photo: Jonathan Hayward La Presse canadienne

Ottawa — Le ministre Jim Carr a offert peu de réponses sur l’indemnisation qui sera offerte aux producteurs laitiers pour compenser les brèches ouvertes dans le système de gestion de l’offre après la signature de l’accord commercial avec les pays du Pacifique. Questionné par des sénateurs québécois jeudi lors de son témoignage devant le Comité des affaires étrangères et du commerce international, M. Carr a réitéré que son gouvernement allait offrir une « pleine indemnisation » aux agriculteurs et que des discussions avec l’industrie laitière avaient présentement cours. Les producteurs de lait au Québec et ailleurs au pays craignent l’impact négatif du Partenariat transpacifique global et progressiste qui cède 3,25 % du marché des produits laitiers aux pays signataires. Cette brèche s’ajoute à celle qui avait déjà été créée par l’accord Canada-Union européenne et celle qui a par la suite été accordée dans le cadre de l’Accord États-Unis–Mexique–Canada conclut au début du mois avec le gouvernement Trump.