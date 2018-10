MEG plonge dans la volatilité

Calgary — Les actions de MEG Energy ont connu jeudi une séance en dents de scie, après que l’entreprise eut officiellement levé le nez sur l’offre d’achat non sollicitée de son rival des sables bitumineux Husky Energy. Après la fermeture des marchés mercredi, MEG a annoncé qu’elle rejetait l’offre de Husky, faisant valoir qu’elle était opportuniste et qu’elle sous-estimait ses atouts et ses perspectives. L’action de MEG a grimpé jusqu’à 11 $ en matinée à la Bourse de Toronto, avant de reculer jusqu’à 10,62 $, pour finalement clôturer à 10,85 $, en hausse de 6 ¢. Husky a rejeté la position de MEG dans un communiqué de presse publié jeudi. Husky offre une combinaison d’espèces et d’actions évaluée à 11 $ par action de MEG et évalue la transaction à 6,4 milliards, en tenant compte de la prise en charge de la dette de 3,1 milliards. MEG affirme produire 100 000 barils de bitume par jour et avoir dépensé la quasi-totalité du capital nécessaire pour augmenter sa production à 113 000 barils par jour d’ici 2020.