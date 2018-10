Consolidation dans le prêt-à-cuisiner

L’industrie canadienne du prêt-à-cuisiner se consolide alors que deux joueurs se regroupent en une entité qui détiendra une part de marché similaire à celle de la québécoise Marché Goodfood au pays. La société allemande HelloFresh, qui offre ses produits au Canada, a annoncé jeudi l’acquisition de la société torontoise Chefs Plate pour un montant qui n’a pas été dévoilé. Toutefois, selon certains analystes, le prix pourrait osciller entre 50 et 75 millions. « Goodfood détient une part de marché d’environ 40 % [de l’industrie des plats prêts à cuisiner], a observé Frédéric Tremblay, de Desjardins Marché des capitaux, dans un rapport. Nous croyons que Goodfood ainsi que la combinaison de HelloFresh et Chefs Plate représenteront entre 80 et 85 % du marché. » Pour l’analyste, des joueurs comme MissFresh, Fresh Prep, Fresh City Farms et Cook It se partagent le reste de l’industrie. Selon M. Tremblay, Goodfood pourrait maintenant devenir la prochaine cible pour une prise de contrôle advenant qu’un acquéreur, comme un épicier, désire effectuer une percée dans cette industrie.