La Caisse augmente sa participation dans Azure Power

La Caisse de dépôt et placement du Québec a augmenté sa participation dans Azure Power Global à 40 % par l’entremise d’un investissement de 100 millions $US réalisé dans le cadre d’une mobilisation de capitaux. L’investissement total de la Caisse dans Azure Power passe à 240 millions. Azure Power est l’un des plus grands producteurs d’énergie solaire indépendants en Inde, avec un portefeuille de projets répartis dans 23 États et représentant une capacité de 3 GW.