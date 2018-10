La vente de Trans Mountain a gonflé les résultats de Kinder Morgan

Calgary — Kinder Morgan Canada a affiché mercredi un bénéfice net du troisième trimestre de 1,35 milliard, mais la plus grande partie de ce profit était attribuable à un gain non récurrent tiré de la vente du pipeline Trans Mountain et de son expansion au gouvernement fédéral. La société d’infrastructures énergétiques, qui est inscrite à la Bourse de Toronto, mais dont les actions sont détenues à 70 % par l’américaine Kinder Morgan, a vendu ses actifs du projet Trans Mountain à Ottawa pour 4,5 milliards dans le cadre d’une transaction conclue le 31 août. Dans un communiqué de presse, Kinder Morgan Canada a précisé avoir tiré un bénéfice net de 1,31 milliard de la vente, après impôts. L’entreprise a par ailleurs affiché un bénéfice net des activités poursuivies de 22,2 millions pour son troisième trimestre, comparativement à un bénéfice net de 9,8 millions à la même période l’an dernier. Ses revenus ont atteint 94,3 millions, comparativement à 85,9 milliards au troisième trimestre de l’an dernier. Les actifs de Kinder Morgan Canada dans l’Ouest canadien comprennent un réseau de stockage de brut en citerne et des terminaux ferroviaires en Alberta, le terminal de Vancouver Wharves et le système de pipeline Cochin, qui transporte du pétrole léger des États-Unis vers la région d’Edmonton, pour qu’il soit utilisé comme diluant pour le bitume.