La Chine ne manipule pas sa monnaie selon le Trésor américain

Washington — Le gouvernement américain a reconnu une fois de plus, dans un rapport mercredi, que la Chine n’était pas coupable de sous-évaluer le yuan pour doper ses exportations, même si le président Donald Trump l’a affirmé à plusieurs reprises. Dans un rapport du Trésor sur les devises, remis deux fois par an au Congrès, Washington indique qu’« aucun grand pays partenaire » n’a manipulé sa monnaie en 2018 et que les interventions directes de la Banque centrale chinoise ont été « limitées ». Le ministère américain déplore toutefois un manque de transparence dans la politique des changes chinoise et place six pays sous surveillance : la Chine, l’Allemagne, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud et la Suisse.