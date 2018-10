Les résidus miniers de l’amiante seront exemptés

Ottawa — L’interdiction décrétée par le Canada en 2016 sur l’importation, la vente et l’utilisation de l’amiante n’empêchera pas des entreprises québécoises de fouiller les montagnes de résidus miniers laissées par des décennies d’extraction, à la recherche de magnésium. La ministre fédérale de l’Environnement, Catherine McKenna, doit dévoiler jeudi à Ottawa la réglementation entourant la mise en oeuvre de l’interdiction de l’amiante. Cette réglementation a été approuvée par le cabinet à la fin du mois de septembre. Au moins une entreprise, Alliance Magnésium, souhaite extraire ce métal des résidus de mines d’amiante, principalement pour utilisation dans les pièces automobiles et les moules haute pression. En août dernier, le gouvernement du Québec a octroyé une aide financière de 30,9 millions à Alliance pour l’implantation d’une « usine de démonstration commerciale » de fabrication de magnésium à partir des résidus, par un procédé d’électrolyse. Le projet, d’une valeur de près de 105 millions, doit être réalisé à Danville, en Estrie, et créer une soixantaine d’emplois.