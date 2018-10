Bataille pour la syndicalisation de la SQDC

Qui syndiquera les employés de la Société québécoise du cannabis (SQDC) ? Avant même l’ouverture des nouvelles succursales, les grandes organisations avaient commencé à présenter leurs offres, si bien que les travailleurs de deux magasins ont déjà déposé des requêtes en accréditation mardi.

Le personnel des deux nouveaux magasins est celui de la rue Saint-Hubert, à Montréal, et de Rimouski, a annoncé mercredi matin le syndicat des Travailleurs et des travailleuses unis de l’alimentation et du commerce (TUAC).

Connus notamment pour leur présence dans les supermarchés, les TUAC (FTQ) affirment détenir une longueur d’avance pour représenter la main-d’oeuvre de la SQDC en raison de la présence des United Food and Commercial Workers, auxquels ils sont affiliés, dans le même domaine au sud de la frontière.

« Aux États-Unis, nous représentons déjà des dizaines de milliers de travailleurs et de travailleuses du cannabis, et ce, non seulement dans les magasins et les pharmacies, mais aussi dans les installations de culture, de fabrication, de transformation ainsi que des laboratoires », ont indiqué les TUAC dans un bref communiqué.

Deux autres syndicats dans la course

Or les TUAC ne sont pas seuls à courtiser ce nouveau groupe de travailleurs. Jeudi matin, deux membres du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) faisaient le pied de grue devant la succursale de la SQDC de Sainte-Foy à Québec. « La SQDC est une filiale de la Société des alcools du Québec (SAQ) et la SAQ-Entrepôt est déjà chez nous. On connaît ce genre de travail-là », faisait valoir Louise Fiset, une représentante au SCFP vêtue d’un imperméable arborant un imperméable bleu avec le logo du syndicat.

Joint au téléphone, le porte-parole du SCFP s’est dit confiant de damer le pion aux TUAC. Ces derniers ont signé « juste deux succursales », d’expliquer le porte-parole Pierre-Guy Sylvestre. « On pense que les gens vont choisir le SCFP parce qu’on a démontré par le passé qu’on est capable d’amener les salaires vers 20 $, 21 $ de l’heure. On est présents dans les sociétés d’État et on a également le plus grand fond de grève au Canada. »

Un troisième joueur, le Syndicat des employés de magasins et de bureau de la Société des alcools du Québec (SEMB-SAQ) est également à pied d’oeuvre. « On les a rencontrés hier et on leur a présenté notre offre de service », a dit au Devoir la présidente du syndicat, Katia Lelièvre, qui se trouvait à Sainte-Foy mercredi matin. « Ce sera à eux de choisir. »

Le SEMB-SAQ a des équipes « à toutes les succursales », a dit Mme Lelièvre en précisant que la stratégie consistera à essayer de syndiquer le personnel « provincialement », et non magasin par magasin. Le syndicat représente 5500 personnes à la SAQ.

Pour l’instant, la SQDC, dont le personnel initial devait s’élever à environ 300 personnes, compte 12 magasins de même qu’un site Internet transactionnel.