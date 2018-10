Avis de grève chez Postes Canada

Photo: Olivier Zuida Le Devoir

Postes Canada a annoncé mardi soir que le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) lui a transmis un préavis de grève. Un arrêt de travail pourrait donc avoir lieu dès lundi. Dans l’éventualité où des grèves tournantes étaient déclenchées, la société d’État assure que le service postal sera maintenu. Certains retards dans la livraison du courrier et des colis pourraient toutefois se produire. Les principaux points en litige touchent à la sécurité d’emploi, à l’élimination des heures supplémentaires obligatoires, à la charge de travail et aux questions de santé et sécurité. On dénombre quelque 42 000 facteurs en milieu urbain et 8000 en milieu rural ou semi-urbain au pays.