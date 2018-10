Profit en hausse pour Goldman et Morgan Stanley

New York — La banque d’affaires américaine Goldman Sachs a engrangé un profit de 2,52 milliards $US, ou 6,28 $US par action, au troisième trimestre. Les revenus trimestriels ont également surpassé les prévisions, à 8,65 milliards. Le titre de Goldman Sachs est en déclin de 16 % depuis le début de l’année, et d’environ 10 % sur douze mois. Pour sa part, Morgan Stanley a affiché mardi un bénéfice de 2,11 milliards, ou 1,17 $US par action, au troisième trimestre. Les revenus trimestriels de la banque se sont chiffrés à 12,56 milliards. Le titre de Morgan Stanley est en hausse de 17 % depuis le début de l’année, mais en chute de 10 % sur douze mois.