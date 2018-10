Les ventes de logements ont reculé de 0,4%

Ottawa — Les ventes de logements au Canada ont diminué de 0,4 % en septembre, par rapport au mois d’août, a indiqué lundi l’Association canadienne de l’immeuble (ACI). Il s’agit du premier recul d’un mois à l’autre depuis avril. Les ventes ont chuté dans un peu plus de la moitié de tous les marchés locaux, dont ceux de l’île de Vancouver et d’Edmonton, et sur plusieurs marchés de la région du Grand Golden Horseshoe, en Ontario. Les gains mensuels enregistrés dans la vallée du Fraser et à Montréal ont compensé ces baisses. Par rapport à septembre 2018, les ventes ont diminué de 8,9 %. Le prix moyen national des habitations vendues en septembre s’est élevé à un peu moins de 487 000 $, en hausse de 0,2 % par rapport à il y a un an.