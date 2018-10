Les véhicules autonomes menacent les emplois

Ottawa — Plus d’un million d’emplois pourraient être perdus du fait de l’essor des véhicules autonomes, et l’effet d’entraînement pourrait être ressenti au-delà des professions les plus probables, révèlent des documents internes du gouvernement. Selon une présentation fédérale, l’automatisation pourrait éliminer environ 500 000 emplois dans les transports — des chauffeurs de camion aux opérateurs de métro, en passant par les chauffeurs de taxi et les services de courrier. Le document d’Emploi et Développement social Canada indique que plus de 600 000 emplois supplémentaires seraient aussi menacés, comme ceux de préposés au stationnement, d’ouvriers en réparation de carrosseries et même de policiers et de secouristes.