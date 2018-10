Les entreprises ont dépensé 14 milliards en cybersécurité

Ottawa — Les entreprises canadiennes ont consacré 14 milliards à la cybersécurité en 2017, alors qu’elles sont confrontées à des risques plus importants dans le monde numérique, a indiqué lundi Statistique Canada. Son enquête a révélé que plus d’une entreprise sur cinq a été touchée par une cyberattaque l’an dernier, et les grandes entreprises sont deux fois plus susceptibles que les petites d’être visées. Le motif des attaques était plus souvent une tentative de vol d’argent ou une demande de paiement d’une rançon. Les entreprises ont déclaré que le vol d’informations personnelles ou financières est moins répandu : 23 % des cyberattaques. Seulement 10 % des entreprises ont signalé des incidents de cybersécurité aux organismes chargés de l’application de la loi l’an dernier.