Le profit de Bank of America grimpe de 32%

New York — Le géant bancaire américain Bank of America a témoigné lundi d’un bénéfice en hausse de 32 % au troisième trimestre. La banque a affiché un profit de 7,17 milliards $US, ou 66 ¢ US par action, comparativement à 5,42 milliards, ou 46 ¢ US par action l’an dernier. Comme cela a été le cas pour plusieurs autres grandes banques qui ont déjà annoncé leurs résultats trimestriels, la performance de Bank of America a été dopée par une hausse des revenus d’intérêt et un allégement du fardeau fiscal. Ses revenus trimestriels ont également surpassé les attentes des analystes, en atteignant 22,78 milliards.