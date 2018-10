Le bénéfice de Wells Fargo grimpe

San Francisco — La banque américaine Wells Fargo a affiché vendredi un bénéfice du troisième trimestre de 6,01 milliards $US, comparativement à celui de 4,54 milliards réalisé à la même période un an plus tôt. Le profit par action de l’institution financière établie à San Francisco a atteint 1,13 $US, alors qu’il avait été de 83 ¢US l’an dernier. Le plus grand prêteur hypothécaire des États-Unis a vu ses revenus nets de dépenses d’intérêt se chiffrer à 21,94 milliards, légèrement supérieurs à ceux de 21,8 milliards de l’année dernière.