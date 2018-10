Le profit de JP Morgan Chase a bondi de 24%

New York — La banque américaine JP Morgan Chase a affiché vendredi un bénéfice en hausse de 24 % au troisième trimestre, en raison d’une réduction de sa charge fiscale et d’une hausse de ses revenus d’intérêts. La banque new-yorkaise a engrangé un profit de 8,8 milliards $US, ou 2,34 $US par action, comparativement à 6,73 milliards ou 1,76 $US au même moment l’an dernier. Ses revenus trimestriels sont passés de 26,45 milliards l’an dernier à 27,82 milliards cette année. Ses revenus nets d’intérêts étaient en hausse de 9 %. Le titre de JP Morgan est en progression de 1,1 % depuis le début de l’année.