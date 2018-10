Le profit de Citigroup à 4,6 milliards

Photo: Emmanuel Dunand Agence France-Presse

New York — Le géant bancaire américain Citigroup a engrangé un profit de 4,62 milliards $US au troisième trimestre, comparativement à 4,13 milliards l’an dernier. Cela se traduit par un bénéfice par action de 1,73 $US, contre 1,42 $US l’an dernier. Son bénéfice ajusté s’est chiffré à 1,74 $US par action. Les revenus trimestriels de Citigroup ont atteint 24,76 milliards, tandis que les experts attendaient des recettes de 18,43 milliards. Le titre de Citigroup est en hausse de 8 % depuis le début de l’année, mais en déclin de près de 9 % depuis un an.