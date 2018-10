L’inflation était en hausse aux États-Unis

Washington — L’inflation a progressé de seulement 0,1 % en septembre aux États-Unis, en raison d’un repli des cours de l’énergie. Il s’agit du gain le plus modeste depuis le mois de juin. L’inflation avait avancé de 0,2 % au mois d’août. L’inflation de base, qui exclut les cours volatils de l’énergie et de l’alimentation, était en hausse de 0,1 % en septembre, soit la même performance que lors du mois précédent. Elle est toutefois en hausse de 2,2 % sur un an. Les cours de l’énergie ont glissé de 0,5 % en septembre, après avoir bondi de 1,9 % en août. Le prix des aliments est resté inchangé après avoir avancé de 0,1 % le mois précédent.