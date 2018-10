Le vol le plus long au monde

Photo: Roslan Rahman Agence France-Presse

Enthousiastes ou anxieux, 150 passagers ont pris place à bord de l’Airbus qui a décollé le jeudi 11 octobre pour le plus long vol commercial au monde, un marathon de près de 19 heures entre Singapour et New York. Un menu « bien-être », un très long catalogue de films et beaucoup de patience ne seront pas de trop pour les passagers, tandis que deux pilotes et deux copilotes devaient se relayer aux commandes de l’Airbus A350-900 ULR qui parcourra les 16 700 kilomètres séparant la cité-État de New York, souligne l’agence Reuters. Ce bimoteur a fait passer la distance parcourue maximum de la gamme de son long-courrier A350 de 8100 milles nautiques (environ 15 000 km et jusqu’à 16 heures de vol) à 9700 nautiques (environ 18 000 km et jusqu’à 20 heures de vol) grâce à une optimisation de son système de carburant qui lui permet notamment d’en brûler 25 % de moins. Dans des conditions météorologiques normales, ce vol jusqu’à l’aéroport de Newark doit durer 18 heures 45 minutes, ajoute Reuters.