Acquisition américaine pour Polycor

Le producteur québécois de pierres naturelles Polycor estime être en bonne posture pour accélérer son déploiement aux États-Unis grâce à l’acquisition d’Indiana Limestone Company (Ilco) pour un montant non dévoilé. Si la transaction annoncée jeudi a été présentée comme une fusion, c’est néanmoins l’entreprise établie à Québec depuis 1987 qui joue le rôle de consolidateur, a affirmé son président et chef de la direction, Patrick Pérus. Polycor, qui se présente comme le leader nord-américain de la pierre naturelle, compte plus de 1100 salariés répartis dans 44 carrières et 17 usines en Amérique du Nord ainsi qu’en Europe. Environ 400 de ses employés se trouvent au Québec. L’ajout des activités d’Ilco devrait faire passer le chiffre d’affaires annuel de 220 millions à environ 270 millions.