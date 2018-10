Frank Stronach poursuit sa fille

Toronto — Un procès intenté par le magnat des affaires Frank Stronach, qui réclame 520 millions d’indemnités et de dommages-intérêts à sa fille, ses deux petits-enfants et d’autres, a mis à nu un différend vieux de deux ans sur le contrôle et la direction de l’entreprise familiale. M. Stronach, qui a créé Magna International et l’a transformé en un géant mondial des pièces automobiles, allègue dans une plainte déposée devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario que sa fille Belinda Stronach et son ancien associé Alon Ossip ont mal géré les actifs de la famille et comploté pour en prendre le contrôle. Belinda Stronach a rejeté ces allégations. Les avocats de Nicole et Frank Walker, les petits-enfants nommés dans la poursuite, ont contesté les accusations. Frank Stronach a déclaré mercredi dans une déclaration que le couple avait déployé des « efforts considérables » au cours des deux dernières années pour résoudre le problème et qu’il avait déposé la poursuite en dernier recours.