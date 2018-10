WestJet en rajoute vers l’Europe

WestJet Airlines prévoit de lancer un service sans escale depuis son port d’attache de Calgary vers Dublin, Paris et l’aéroport Gatwick de Londres, en utilisant son nouvel avion Boeing 787 Dreamliner. Le chef de la direction du transporteur aérien, Ed Sims, a indiqué que cette décision entraînerait une réduction des tarifs, la création de 650 nouveaux emplois dans la région de Calgary et une hausse du tourisme. Les nouveaux itinéraires sont annoncés dans un contexte de concurrence accrue entre WestJet et Air Canada pour les vols transatlantiques destinés aux passagers d’affaires. En 2016, Air Canada a lancé un service entre Toronto et Gatwick, en plus de ses vols quotidiens vers l’aéroport Heathrow de Londres à partir de plusieurs villes canadiennes.