Le nombre de touristes internationaux augmente de 6%

Photo: Lillian Suwanrumpha Agence France-Presse

Madrid — Le nombre de touristes internationaux a progressé de 6 % mondialement au premier semestre 2018, particulièrement en Europe du Sud et en Asie du Sud-Est, a annoncé mercredi l’Organisation mondiale du tourisme (OMT). « Compte tenu de la vigueur de ce premier semestre, les perspectives de croissance pour le reste de 2018 restent globalement positives, mais à un rythme moindre », après l’année 2017 qui avait enregistré une hausse record de 7 %. Le Moyen-Orient et l’Afrique ont aussi obtenu « de solides résultats », avec une hausse des arrivées de 4 % pour le Moyen-Orient et de 5 % pour l’Afrique. La croissance a été de 7 % en Amérique du Sud et de 5 % en Amérique du Nord.