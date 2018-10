La cadence des mises en chantier a ralenti

Ottawa — La cadence annuelle des mises en chantier au Canada a ralenti en septembre par rapport au mois d’août. La baisse était entièrement due à deux provinces, la Colombie-Britannique et l’Alberta. Selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), le taux annuel désaisonnalisé s’est établi à 188 683 unités en septembre, en baisse par rapport à 198 843 en août. Le taux annuel a ralenti le mois dernier, la cadence des mises en chantier dans les centres urbains ayant diminué de 5,9 % pour s’établir à 175 653 unités. La moyenne mobile sur six mois du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d’habitations s’est établie à 207 768 pour septembre, en baisse par rapport à 213 966 en août, a précisé la SCHL.