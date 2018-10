CGI embauchera 300 personnes à Drummondville

Groupe CGI embauchera environ 300 personnes à Drummondville au cours des cinq prochaines années. La multinationale québécoise y ouvrira un nouveau centre d’excellence qui constituera son septième établissement du genre dans la province. Cet établissement à Drummondville se spécialisera surtout dans la transformation numérique et dans l’innovation, et ciblera plus particulièrement le secteur financier, le commerce de détail et le secteur manufacturier, a expliqué CGI par voie de communiqué. Actuellement, l’entreprise établie à Montréal dit compter sur un réseau de 7500 professionnels au Québec.