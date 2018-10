Les professionnels de Revenu Québec manifesteront dans plusieurs villes

Des professionnels travaillant à Revenu Québec débraieront, mercredi midi, dans plusieurs villes du Québec pour protester contre la lenteur des négociations pour renouveler leur convention collective.

Ces professionnels sont des analystes en procédés informatiques, des agents de gestion financière, des vérificateurs d’impôt, par exemple. Ils sont membres du Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec, un grand syndicat indépendant des centrales. Le contrat de travail des 4600 professionnels de Revenu Québec est échu depuis le 31 mars 2015.

Au cours d’une entrevue avec La Presse canadienne mardi, le président du SPGQ, Richard Perron, a décrit des négociations qui avancent à pas de tortue. « Ça discute sur le normatif, sur les autres choses. Mais tant que le monétaire ne sera pas réglé, il n’y aura pas d’entente. Jamais une entente ne sera possible avec les chiffres qui sont sur la table présentement. »

M. Perron rapporte que, lorsque Revenu Québec avait été transformé en agence, les employés avaient été incités à rester à l’agence — même s’ils perdaient ainsi leur mobilité dans la fonction publique — en se faisant dire que l’employeur pourrait désormais mieux les traiter, puisqu’il ne dépendrait plus de la fonction publique. Or cela ne s’est pas concrétisé, soutient M. Perron. « Il nous dit maintenant que, non, il a les mains liées, et que c’est le Conseil du trésor qui a les cordons de la bourse dans les mains et qu’il ne peut rien faire. »

Il affirme que les augmentations offertes à ses membres de Revenu Québec résulteraient même en des augmentations moindres que celles qui ont été offertes à la fonction publique, à cause d’un calcul basé sur la masse salariale — la masse salariale de Revenu Québec n’étant plus la même que la masse salariale de la fonction publique.

De son côté, Revenu Québec a fait savoir que son « objectif premier est, encore et toujours, de parvenir à conclure une entente négociée avec ses employés ».

Un autre débrayage de deux jours de ces professionnels est prévu à compter de vendredi soir prochain, à moins de progrès notables d’ici là. Le syndicat a expliqué qu’il choisit cette période, le week-end, parce que cela n’affecte pas la population, mais l’employeur. Il indique que c’est durant le week-end que se fait la mise à jour du système informatique. De plus, c’est souvent durant le week-end que se font des vérifications de Revenu Québec dans les bars et les restaurants.