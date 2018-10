Google en appelle de son amende record

Google a fait appel mardi de l’amende record de 4,34 milliards d’euros qui lui avait été infligée en juillet par l’Union européenne pour position dominante de son système d’exploitation pour téléphones intelligents Android.

Le montant de cette amende avait battu tous les records. Il sanctionnait l’entreprise américaine pour avoir abusé de la position dominante d’Android, son système gratuit d’exploitation pour téléphone intelligent, afin d’asseoir la suprématie de son service de recherche en ligne. La Commission européenne a sommé en juillet l’entreprise américaine « de mettre fin à ses pratiques illégales dans les 90 jours, sous peine de se voir infliger des astreintes allant jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen mondial d’Alphabet », la maison mère de Google.

En juin 2017, l’entreprise avait été déjà condamnée par la Commission européenne à payer une amende de 2,42 milliards d’euros pour avoir abusé de sa position dominante dans la recherche en ligne en favorisant son comparateur de prix « Google Shopping », au détriment de services concurrents.

Android — système d’exploitation utilisé pour 80 % des appareils en Europe et dans le monde, qui est l’équivalent de l’iOS pour l’iPhone d’Apple — est dans le collimateur de la Commission européenne depuis plusieurs années.

De nouveaux téléphones Pixel

Par ailleurs, Google a lancé mardi de nouveaux téléphones Pixel reflétant la tendance actuelle du secteur, qui privilégie les écrans plus grands et l’ajout de nouvelles fonctionnalités à la caméra pour prendre de meilleurs égoportraits et autres photos.

Les appareils Pixel ont à peine fait une brèche sur le marché depuis leurs débuts, il y a deux ans, mais Google espère changer cela avec ses derniers modèles, dévoilés mardi lors d’un événement à New York. Google utilise les téléphones pour mettre en valeur ce qu’il considère comme les meilleures fonctionnalités de son système d’exploitation Android, tout en défiant Apple et Samsung avec un appareil conçu pour les consommateurs plus fortunés. Google propose des prix moins élevés que ceux des téléphones Apple.

Google a également lancé un nouvel appareil appelé Home Hub, qui associe un petit écran à un haut-parleur connecté à Internet. Il est similaire au Echo Show d’Amazon et au nouveau périphérique Portal de Facebook. Mais encore une fois, Google attaque ses concurrents sur le front des prix.

Bien que tous ces services soient extrêmement populaires, le Pixel a, jusqu’à maintenant, attiré davantage l’attention des médias que celle des consommateurs. Google a vendu environ 7 millions de Pixel au cours des deux dernières années, ce qui n’est presque rien en regard des 3,6 milliards de téléphones vendus pendant cette période, selon la firme de recherche International Data Corp.