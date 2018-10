Le déficit commercial américain plombé par la Chine

Le déficit commercial américain, bête noire du président Donald Trump, s’est une nouvelle fois fortement creusé en août (+6,4 %) sous l’effet de « déficit record » avec la Chine et le Mexique.

Le déficit des biens et services s’est établi à 53,2 milliards de dollars avec des exportations en recul de 0,8 % à 209,4 milliards et des importations en hausse de 0,6 % à 262,7 milliards. Et, cumulé depuis le début de l’année, le déficit s’inscrit de nouveau en forte augmentation (+8,6 %) pour atteindre 391,07 milliards, a détaillé le département du Commerce vendredi.

Ce déficit constitue aussi un record pour un seul mois. Avec le géant asiatique, le déficit des biens et services s’est élevé en août à 38,6 milliards de dollars, un record absolu, dont 34,4 milliards pour les seules marchandises. Ces nouvelles données ne sont pas de nature à apaiser les tensions commerciales entre Donald Trump et son partenaire.

Au Canada

Le Canada a, pour sa part, affiché un excédent en août pour la première fois depuis décembre 2016. Le surplus de 526 millions de dollars fait suite à un déficit de 189 millions enregistré en juillet. Tant les importations que les exportations ont affiché des reculs en août. Les importations ont diminué de 2,5 %, surtout en raison de la baisse des importations en provenance des pays autres que les États-Unis, et les exportations ont diminué de 1,1 % principalement sous l’effet d’une diminution des exportations d’automobiles et camions légers.

En termes réels (ou en volume), les importations ont diminué de 1,5 %, et les exportations, de 0,7 %.

Les importations en provenance des États-Unis ont diminué de 1,3 %. Les exportations vers les États-Unis ont diminué de 1,2 %. Par conséquent, l’excédent commercial du Canada avec les États-Unis en août a été essentiellement inchangé, s’établissant à 5,3 milliards. Les excédents commerciaux affichés en juillet et en août ont été les plus importants depuis octobre 2008, a souligné Statistique Canada.



Avec Le Devoir