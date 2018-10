Toyota rappelle 2,4 millions Prius hybrides

Photo: Koji Sasahara Associated Press

Un mois à peine après avoir dû rappeler plus d’un million de voitures hybrides, le constructeur japonais Toyota a subi un nouveau coup dur, avec cette fois 2,43 millions de véhicules touchés. L’entreprise a évoqué un problème de logiciel pouvant provoquer l’arrêt inopiné de l’automobile, et mettre ainsi en danger le conducteur. Les automobiles convoquées au garage pour réparation sont essentiellement des modèles hybrides Prius fabriqués entre octobre 2008 et novembre 2014. L’annonce affecte surtout le Japon (1,25 million de clients), devant l’Amérique du Nord (830 000, dont 25 000 au Canada) et l’Europe (290 000).