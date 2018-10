Ottawa dit vouloir regagner la confiance de l’industrie laitière

Le gouvernement fédéral reconnaît que les producteurs laitiers ont donné à de multiples reprises dans les derniers accords commerciaux et affirme qu’il veut travailler avec l’industrie pour regagner sa confiance.

Après avoir rencontré des représentants du secteur laitier jeudi, le premier ministre Justin Trudeau a réitéré qu’Ottawa souhaite « compenser de façon juste et équitable les producteurs au Québec et à travers le pays ».

« Pendant la rencontre, j’ai fait de mon mieux pour les rassurer qu’on comprend qu’il faut une bonne compensation, et ce sont eux qui vont nous aider à savoir ce qu’est une bonne compensation », a dit M. Trudeau lors d’une conférence de presse dans les bureaux de Films Séville où il a rencontré les employés.

M. Trudeau n’a pas chiffré l’aide financière qui pourrait être offerte à l’industrie.

« Je comprends aussi que ça fait plusieurs accords commerciaux où on en a demandé à notre industrie laitière. […] C’est pour ça que ce ne sont pas juste des paroles que ça prend, mais des gestes concrets. Dans les semaines et les mois à venir, on va travailler avec eux pour regagner cette confiance », a ajouté M. Trudeau.

Depuis la publication du nouvel accord de libre-échange entre Ottawa et Washington, l’industrie laitière est furieuse de voir qu’Ottawa a de nouveau ouvert une partie du marché canadien. Depuis les années 60, le secteur est régi par un système de gestion de l’offre qui contrôle les niveaux de production et limite les importations.

Dans son ensemble, l’accord sera bon pour le commerce, a dit M. Trudeau, mais a reconnu que « les producteurs laitiers, eux, vont en souffrir un petit peu à différents niveaux ».