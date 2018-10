Nouvelle ronde de financement pour Hopper

En pleine croissance, l’entreprise québécoise Hopper vient de compléter une nouvelle ronde de financement de 128 millions de dollars auprès d’une série d’investisseurs. C’est le régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario (OMERS) qui était à la tête du consortium de partenaires, dans lequel figurent la Caisse de dépôt et placement du Québec, Accomplice, Brightspark Ventures, Investissement Québec et BDC Capital IT Venture Fund. Citi Ventures s’ajoute comme nouvel investisseur. En 2016, la Caisse avait injecté 40 millions dans Hopper. Son nouvel investissement est estimé à plus de 35 millions. Hopper se présente comme l’application de réservation de billets d’avion la plus téléchargée en Amérique du Nord, franchissant notamment la barre des 30 millions de téléchargements l’année dernière. D’après ses estimations, ses revenus annuels devraient franchir la barre du milliard. Hopper dit compter près de 200 employés répartis principalement à Montréal et à Cambridge, dans l’État américain du Massachusetts.