Honda rejoint GM pour développer des voitures autonomes

San Francisco — Le groupe automobile japonais Honda va joindre ses forces à celles de General Motors pour développer et fabriquer des véhicules autonomes à grande échelle, a-t-il annoncé mercredi dans un communiqué. Honda va investir 2 milliards $US sur 12 ans dans ce projet commun et prendre une participation dans Cruise à hauteur de 750 millions. Avec l’investissement récent de Softbank, cette prise de participation valorise Cruise à quelque 14,6 milliards. « Honda a choisi de travailler avec Cruise et General Motors à cause de leur prépondérance dans la technologie des véhicules autonomes et électriques et notre vision commune d’un monde avec zéro émission et zéro collision », a expliqué Seiji Kuraishi, responsable de Honda.