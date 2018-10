Aston Martin en Bourse

Londres — Le constructeur de voitures de sport Aston Martin, rendu célèbre par James Bond, a commencé à vrombir en Bourse à Londres mercredi avec une valorisation de plus de 4 milliards de livres (6,8 milliards $CAN), mais recevant un accueil prudent des investisseurs. Cette opération, l’une des plus attendues de l’année à Londres, est la plus importante dans le secteur automobile depuis celle du fabricant de voitures de luxe Ferrari à Wall Street en 2015. Aston Martin fait figure d’exception au Royaume-Uni, puisque non seulement il devient le seul groupe automobile coté à la Bourse de Londres, mais il est également l’un des très rares constructeurs purement britanniques. Les investisseurs semblaient toutefois faire la fine bouche, puisque le titre enregistrait une forte baisse à l’ouverture sur le marché, perdant 4 % à 18,24 pence. Il évoluait donc bien en dessous de son prix d’entrée en Bourse fixé à 19 livres (32,3 $CAN) par action, ce qui lui octroyait une valorisation de 4,33 milliards de livres (7,4 milliards $CAN).