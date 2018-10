Air Canada fera Montréal-Bordeaux

Photo: iStock

Air Canada a lancé un nouveau service saisonnier entre Montréal et Bordeaux exploité du 15 juin au 15 septembre 2019. Les vols seront assurés quatre jours par semaine par 737 MAX 8 de Boeing. L’horaire des vols est établi de manière à optimiser les correspondances avec le réseau nord-américain d’Air Canada, qui comprend de grandes villes le long de la côte est américaine, dont New York, Boston et Philadelphie, en plus de faciliter les correspondances au départ de Los Angeles, San Francisco et Dallas. Au départ de Montréal l’été prochain, Air Canada exploitera aussi deux vols quotidiens à destination de Paris, cinq vols par semaine vers Lyon avec les appareils de l’exploitation principale, ainsi que quatre vols par semaine pour Nice et trois par semaine pour Marseille, assurés par Air Canada Rouge.