Résolu vend en Caroline du Sud

Produits forestiers Résolu a conclu une entente d’achat d’actif définitive avec New Indy Containerboard, prévoyant la vente de son usine de papier et de pâte de Catawba, en Caroline du Sud. La transaction prévoit un prix d’achat total d’environ 300 millions de dollars US, comprenant 260 millions en espèces et la prise en charge d’un passif d’environ 40 millions. L’installation de Catawba comprend une usine de papier kraft et un séchoir à pâte pour la fabrication de la pâte commerciale, ainsi qu’une usine de papier thermomécanique et une machine à papier couché léger. L’installation emploie actuellement 460 personnes.