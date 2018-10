Au moins 15 $US l’heure chez Amazon

Photo: Rick T. Wilking Getty Images

Seattle — Amazon portera à 15 $US l’heure le salaire minimum de tous ses employés américains à compter du mois prochain. Quelque 350 000 employés à temps plein, à temps partiel, temporaires ou saisonniers profiteront de cette mesure, tout comme les employés de Whole Foods, qui appartient maintenant à Amazon. Le géant du commerce électronique, qui compte quelque 575 000 employés à travers le monde, a également promis mardi de militer en faveur de meilleurs salaires à l’échelle de la planète. Des lobbyistes à la solde d’Amazon réclameront ainsi que le salaire minimum soit haussé, alors qu’il est à 7,25 $US l’heure aux États-Unis.