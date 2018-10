Shell donne son feu vert à LNG Canada

Photo: Robin Rowland The canadian press

Le géant des hydrocarbures Shell a annoncé mardi avoir donné son feu vert pour lancer un énorme projet de gaz naturel liquéfié (GNL) au Canada censé répondre d’ici le milieu de la prochaine décennie à la demande asiatique. Shell indique dans un communiqué avoir validé son investissement dans ce projet, LNG Canada, situé à Kitimat en Colombie-Britannique, et dans lequel il détient une part de 40 %. Ce projet, lancé en 2012 et d’une valeur totale de 31 milliards de dollars, selon la presse, est le plus important jamais réalisé au Canada par le secteur privé. L’objectif est d’acheminer du GNL en Asie à un coût moindre que celui en provenance du golfe du Mexique, aux États-Unis, qui doit, lui, traverser le canal de Panama. LNG Canada pourra exporter dans un premier temps 14 millions de tonnes par an, avec la possibilité par la suite de doubler ce montant. Shell s’attend à ce que la demande mondiale en GNL double d’ici 2035, dopée par l’Asie, qui remplace progressivement le charbon par le gaz.