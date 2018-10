Alimentation: Maple Leaf avale Viau

Quarante et un ans après avoir vu le jour, l’entreprise québécoise Produits alimentaires Viau, spécialisée dans les charcuteries, est avalée par Aliments Maple Leaf pour une somme de 215 millions. La société lavalloise, qui vient de tourner la page sur une phase de modernisation qui avait débuté en 2014 et qui a coûté environ 40 millions, a conclu au printemps qu’elle avait besoin d’un partenaire afin d’être en mesure de poursuivre sa croissance. « Nous aurions eu besoin d’investir massivement encore une fois », a expliqué le président et chef de l’exploitation de Viau, Pat De Marco, au cours d’une entrevue téléphonique. Viau compte 470 employés non syndiqués dans ses installations de Laval et Montréal. Selon M. De Marco, la transaction permettra entre autres à Viau d’avoir accès à des produits élevés sans antibiotiques de Maple Leaf, afin d’élargir son portefeuille de produits.