Nouvelle directrice au Québec chez Sunwing

Groupe de Voyage Sunwing annonce la nomination de Lyne Chayer comme directrice générale au Québec. « Mme Chayer possède plus de 20 ans d’expérience dans la gestion de campagnes marketing, à travers les canaux de commerce et de consommation. Ses connaissances stratégiques et commerciales feront partie intégrante de la prochaine phase de croissance du groupe sur le marché québécois », lit-on dans le communiqué. Dans l’industrie touristique, Mme Chayer a été vice-présidente marketing chez Transat de 1990 à 2010. Au cours de cette période, elle a cumulé plusieurs fonctions au sein de Nolitours, dont celle de directrice générale du grossiste. Sam Char, vice-président exécutif du voyagiste, a également annoncé le retour de Sunwing à Mont-Joli, offrant des vols vers le sud à partir de cette ville .