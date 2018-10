General Electric nomme un nouveau p.-d.g.

Washington — Le groupe américain General Electric, qui rencontre d’importantes difficultés, a annoncé lundi la nomination surprise d’un nouveau p.-d. g., Lawrence Culp, et a révisé à la baisse sa prévision de bénéfice par action pour 2018. Lawrence Culp, 55 ans, remplace John Flannery, poussé vers la sortie, et le conseil d’administration espère que le nouveau p.-d.g. accomplira ce qu’il a réussi à faire comme p.-d.g. de Danaher entre 2000 et 2014. Il a transformé une entreprise essentiellement industrielle en « un leader en science et technologie », selon le communiqué. Le groupe, dont la division énergie, qui produit des turbines à gaz, est en pleine tourmente et affiche des performances plus mauvaises que prévu, a annoncé qu’il devrait assumer une charge exceptionnelle qui pourrait atteindre 23 milliards.