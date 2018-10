Photo: John Stillwell Associatd Press

Washington — La croissance mondiale s’essouffle sous l’effet notamment des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, a souligné lundi la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), laissant entendre que l’institution pourrait abaisser ses prévisions. Christine Lagarde note que la croissance mondiale demeure à son plus haut niveau depuis 2011, quand elle avait rebondi après la crise financière de 2008. Mais « il y a des signes qu’elle a atteint un plateau et est devenue moins synchronisée avec moins de pays qui y participent », a-t-elle dit avant les réunions annuelles du Fonds la semaine prochaine à Bali. Certains risques « ont commencé à se matérialiser », allant des taxes douanières aux pressions sur les marchés financiers dans de nombreux pays émergents, note-t-elle.