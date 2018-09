Tesla s’effondre à Wall Street

New York — Tesla, le fabricant américain de voitures électriques, a dégringolé à Wall Street vendredi alors que le gendarme des marchés financiers (SEC) accuse officiellement son emblématique patron, Elon Musk, d’avoir induit en erreur les investisseurs en évoquant dans un tweet un retrait de la Bourse. Le titre a chuté de 13,9 % pour terminer à 264,77 $. Il a perdu 43 % depuis le 7 août quand, dans la foulée du tweet en question, il avait bondi jusqu’à 379,57 $US. Le fantasque milliardaire avait alors créé la stupeur en affirmant, en cours de séance, qu’il voulait retirer son groupe de la Bourse lorsque l’action atteindrait 420 $US et qu’il avait pour ce faire déjà sécurisé les financements nécessaires. Il n’en était rien, estime aujourd’hui la SEC. Aussi, dans une plainte déposée jeudi soir, elle accuse de fraude le patron du groupe automobile et demande qu’il ne puisse plus diriger d’entreprise cotée en Bourse.